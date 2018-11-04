В Москве при странных обстоятельствах погиб известный музыкант

Мужчина стал жертвой редкой болезни

В возрасте 41 года трагически скончался джазовый бас-гитарист Роман Гринев. Он разбился насмерть после падения с 17 этажа дома.

Как рассказал директор VR Jazz Agency Виктор Радзиевский, в этой истории "все очень странно", так как в момент трагедии Гринев был один дома. По его словам музыкант страдал недугом, который по своим симптомам был похож на лунатизм. Именно это и могло привести к печальному итогу.

У близких есть версия, что, может быть, дело в болезни – у него была сильная травма головы. Врач, который обследовал Рому, понял, что у него кратковременные нарушения памяти, своего рода лунатизм, что ли", – рассказал он РИА "Новости".

Гринев получил известность как основатель группы Fusion Port. После смерти у него остался маленький ребенок.