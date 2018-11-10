В Петербурге горит крупный гипермаркет

Здание может рухнуть в любой момент

В Санкт-Петербурге на Набережной Обводного канала загорелся гипермаркет "Лента".



Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как рассказали РИА "Новости" в экстренных службах города, посетителей и персонал эвакуировали из здания, так что их жизням ничто не угрожает. В момент возгорания внутри находилось почти 1 тысяча человек.

При пожаре обрушилась кровля гипермаркета. Площадь обрушения составила 200 кв. м, передает агентство. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, рухнуть может и само здание, но пока держится. К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 и Ка-32.

Спасатели присвоили пожару третий ранг сложности.