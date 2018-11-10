Разрушенный в пожаре петербургский торговый центр попал на видео

Здание оказалось полностью охвачено огнем

В Сети появились видео горящего гипермаркета "Ленты" на Обводном канале.

На кадрах видно, что огонь распространился по всему зданию, над которым вверх поднимается плотный столб дыма.

"Все горит... Химия пошла в ход", – говорит автор видео за кадром.

Как рассказали РИА "Новости" в экстренных службах города, пожар в гипермаркете мог вспыхнуть из-за поломки электрического прибора под кровлей торгового центра