Разрушенный в пожаре петербургский торговый центр попал на видео

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В Сети появились видео горящего гипермаркета "Ленты" на Обводном канале.
На кадрах видно, что огонь распространился по всему зданию, над которым вверх поднимается плотный столб дыма.
"Все горит... Химия пошла в ход", – говорит автор видео за кадром.
Как рассказали РИА "Новости" в экстренных службах города, пожар в гипермаркете мог вспыхнуть из-за поломки электрического прибора под кровлей торгового центра
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