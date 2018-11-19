В Балашихе ученик принес в школу бомбу

Он хотел испугать своих обидчиков

Подросток пронес в здание учебного заведения снаряд в рюкзаке. На уроке истории юноша достал его и заявил, что устроит теракт. Угрожая одноклассникам смертью, он поднес спичку к фитилю. Однако совершить преступление ему не удалось.

Один из школьников вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что взрывчатка оказалась муляжом из известного интернет-магазина, на котором продаются вещи из Китая.

По информации Telegram-канала Mash, парень перешел в новую школу в начале учебного года, но у него не заладились отношения с одноклассниками. Сверстники травили подростка, который захотел им отомстить. В итоге сотрудники полиции отправили юношу на допрос.