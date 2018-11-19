Украинский буксир тонет в Черном море

Капитан судна подал сигнал бедствия, когда в машинное отделение начала поступать вода

Аварийный буксир "Параллель" попал в ЧП в 37 км от Одессы. Находящихся на борту 6 членов экипажа удалось спасти.

На помощь морякам отправили два буксира и специальные катера Государственного морского спасательного центра. Об этом сообщил источник в спецслужбах телеканалу "Звезда". Другие детали происшествия уточняются.