Украинский буксир тонет в Черном море

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Аварийный буксир "Параллель" попал в ЧП в 37 км от Одессы. Находящихся на борту 6 членов экипажа удалось спасти.
На помощь морякам отправили два буксира и специальные катера Государственного морского спасательного центра. Об этом сообщил источник в спецслужбах телеканалу "Звезда". Другие детали происшествия уточняются.
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