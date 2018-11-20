Часть Новороссийска осталась без света

Техническое нарушение уже устранено

ЧП произошло на подстанции 110 кВ "Южная". Вышло из строя подстанционное оборудование, что спровоцировало сбои в электроснабжении.

В результате была обесточена часть домов Новороссийска. На месте работали аварийные бригады, рассказали в пресс-службе "Кубаньэнерго".

"Энергетики ведут работы по запитке потребителей по резервным схемам. Большая часть потребителей уже запитана и обеспечена энергоснабжением", – говорится в Instagram компании.



Нарушение уже устранено. Вышедшее из строя оборудование находится на балансе смежной электросетевой организации, уточняет "ФедералПресс".







