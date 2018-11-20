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Часть Новороссийска осталась без света

Техническое нарушение уже устранено

ЧП произошло на подстанции 110 кВ "Южная". Вышло из строя подстанционное оборудование, что спровоцировало сбои в электроснабжении.

В результате была обесточена часть домов Новороссийска. На месте работали аварийные бригады, рассказали в пресс-службе "Кубаньэнерго".

"Энергетики ведут работы по запитке потребителей по резервным схемам. Большая часть потребителей уже запитана и обеспечена энергоснабжением", – говорится в Instagram компании.

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Аварийно-восстановительные бригады Юго-Западных электросетей в оперативном режиме восстанавливают электроснабжение части потребителей города Новороссийска. . Энергетики ведут работы по запитке потребителей по резервным схемам. Большая часть потребителей уже запитана и обеспечена энергоснабжением. . Причиной локальных отключений электроэнергии стало технологическое нарушение на подстанционном оборудовании (подстанция "Южная"), которое находится на балансе смежной электросетевой организации. . Горячая линия Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). #новороссийск #энергоснабжение #Кубаньэнерго

Публикация от ПАО "Кубаньэнерго" (@kubanenergo)

Нарушение уже устранено. Вышедшее из строя оборудование находится на балансе смежной электросетевой организации, уточняет "ФедералПресс"



Оксана ПОДТУРКИНА
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