В Подмосковье машина врезалась в пешеходный переход

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В Одинцовском районе Московской области на 31-м километре Можайского шоссе автомобиль Lexus протаранил надземный пешеходный переход.
"Пострадал один человек – это сам водитель", – рассказали ТАСС в пресс-службе подмосковной полиции.
Правоохранители начали доследственную проверку, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Водитель транспортного средства был госпитализирован. "Он был трезв, это подтвердил экипаж ДПС, не справился с управлением, скорее всего, скорость была превышена, сильно не пострадал. У него только бедро болит", – сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
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