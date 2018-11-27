В Подмосковье машина врезалась в пешеходный переход

ЧП обошлось без погибших

В Одинцовском районе Московской области на 31-м километре Можайского шоссе автомобиль Lexus протаранил надземный пешеходный переход.

"Пострадал один человек – это сам водитель", – рассказали ТАСС в пресс-службе подмосковной полиции.



Правоохранители начали доследственную проверку, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Водитель транспортного средства был госпитализирован. "Он был трезв, это подтвердил экипаж ДПС, не справился с управлением, скорее всего, скорость была превышена, сильно не пострадал. У него только бедро болит", – сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.