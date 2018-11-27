Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье машина врезалась в пешеходный переход

ЧП обошлось без погибших

В Одинцовском районе Московской области на 31-м километре Можайского шоссе автомобиль Lexus протаранил надземный пешеходный переход.

"Пострадал один человек – это сам водитель", – рассказали ТАСС в пресс-службе подмосковной полиции.

Правоохранители начали доследственную проверку, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Водитель транспортного средства был госпитализирован. "Он был трезв, это подтвердил экипаж ДПС, не справился с управлением, скорее всего, скорость была превышена, сильно не пострадал. У него только бедро болит", – сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Москве отреагировали на угрозу взорвать Крымский мост

Попытка украинских силовиков пробиться через российскую морскую границу – это только начало

Японцы временно согласились на половину Курил

Токио хочет заполучить два острова, а потом еще два

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей