Вице-губернатор Псковской области задержан

Нибиру
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Александра Кузнецова задержали в пятницу, 14 декабря. В его квартире провели обыск. Что именно сотрудники ФСБ полагали найти в доме политика, не сообщается.
О том, что в отношении заместителя губернатора Псковской области проводится следствие, поведало агентство "Интерфакс". Глава региона Михаил Ведерников знает о сложившейся ситуации и тесно работает с правоохранительными органами.
Кузнецов занимает эту должность с 2012 года. Чиновник курирует сферы транспорта, ЖКХ, связи и дорожного строительства.
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