На курорте в Таиланде произошло два взрыва

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В тайской провинции Сонгкхла на пляже Самила сработали два взрывных устройства.
По сообщению Bangkok Post, сведений о пострадавших нет, только любимая туристами скульптура Русалочки, сидевшая у кромки воды, лишилась хвоста. Пострадал и небольшой памятник коту и мыши, стоявший неподалеку от морской сирены.
В полиции отметили, что бомбы могли заложить, когда все отдыхающие разошлись, сейчас пляж закрыт, отмечает "МИР24".
Кроме того, саперы обезвредили еще 3 взрывных устройства, найденных на пляже. По данным источника, взрывы нацелены на туристов – путешественники из разных уголков света любили фотографироваться рядом с поврежденными статуями, которые стали неофициальными символами провинции Сонгкхла. Кроме того, бомбы могли стать ответом на операцию, которую полиция провела против контрабандистов, снабжающих деньгами исламских экстремистов.
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