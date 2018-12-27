На курорте в Таиланде произошло два взрыва

Вандалы разрушили туристические достопримечательности

В тайской провинции Сонгкхла на пляже Самила сработали два взрывных устройства.

По сообщению Bangkok Post, сведений о пострадавших нет, только любимая туристами скульптура Русалочки, сидевшая у кромки воды, лишилась хвоста. Пострадал и небольшой памятник коту и мыши, стоявший неподалеку от морской сирены.

В полиции отметили, что бомбы могли заложить, когда все отдыхающие разошлись, сейчас пляж закрыт, отмечает "МИР24".



Кроме того, саперы обезвредили еще 3 взрывных устройства, найденных на пляже. По данным источника, взрывы нацелены на туристов – путешественники из разных уголков света любили фотографироваться рядом с поврежденными статуями, которые стали неофициальными символами провинции Сонгкхла. Кроме того, бомбы могли стать ответом на операцию, которую полиция провела против контрабандистов, снабжающих деньгами исламских экстремистов.