Умер легендарный журналист

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В Риме скончался Алексей Букалов. Что стало причиной смерти эксперта по Ватикану, не сообщается.
Букалов 27 лет возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане. Журналист-международник был первым россиянином, которому разрешили сопровождать понтификов в зарубежных поездках. Он работал в папском пуле более 20 лет.
Как сообщает то же агентство, Букалов написал книгу "С понтификами по белу свету", а также, являясь исследователем творчества Александра Пушкина, стал автором двух трудов – "Пушкинская Африка" и "Пушкинская Италия". Журналист обладал многочисленными наградами и премиями, в том числе орденом Дружбы.
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