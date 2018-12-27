В Ханты-Мансийске экстренно сел самолет

Причина аварийной посадки неизвестна

"Боинг 737" рейса UT-456 Ноябрьск – Москва неожиданно приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. По предварительной информации, произошел сбой в работе системы кондиционирования.

Экипаж заранее сообщил сотрудникам аэропорта о вынужденной мере, поэтому экстренные службы тут же привели в готовность на случай серьезной аварии.

Об экстренной посадке лайнера стало известно из группы "Происшествие Ноябрьск" в соцсети "ВКонтакте". Один из подписчиков сообщества заявил, что причиной инцидента якобы стала неисправность датчика высоты. Однако официальной информации пока нет.

Как передает портал URA.RU, ссылаясь на свои источники, пассажиры находятся в здании аэровокзала. Люди смогут вылететь в Москву в 20:30 по местному времени.