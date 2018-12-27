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Полицейский случайно спас детей и пенсионера от страшной смерти

Сотрудник правоохранительных органов вывел людей из горящего здания, рискуя своей жизнью

В Петрозаводске полицейский, находясь на службе, проезжал мимо частного сектора, когда увидел пожар на крыше двухэтажного дома. Мужчина не раздумывая бросился будить жильцов, стуча в окна. Когда на его крики никто не отозвался, он зашел внутрь через открытую дверь и эвакуировал соотечественников.

Сотрудник Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД, как передает пресс-служба регионального ведомства, вывел пожилого мужчину и двоих несовершеннолетних детей на улицу, несмотря на сильное задымление здания. После чего, дождавшись пожарных, отправился дальше по своим делам.

Как отмечает агентство "ФедералПресс", личность полицейского не раскрывается в виду служебной деятельности. Однако руководство хочет наградить своего подчиненного за смелость. 

Полина ИВАНОВА
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