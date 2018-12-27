В Подмосковье сгорела машина МФЦ

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В городе Кубинка Одинцовского района огонь уничтожил автомобиль портала услуг около торгового центра "Куб" 27 декабря. В результате ЧП никто не пострадал.
По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", машина полностью превратилась в пепел, несмотря на то что пожарные быстро прибыли на место происшествия. Специалисты выясняют причину возгорания.
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