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В Подмосковье сгорела машина МФЦ

Причина инцидента уточняется

В городе Кубинка Одинцовского района огонь уничтожил автомобиль портала услуг около торгового центра "Куб" 27 декабря. В результате ЧП никто не пострадал.

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", машина полностью превратилась в пепел, несмотря на то что пожарные быстро прибыли на место происшествия. Специалисты выясняют причину возгорания. 

Полина ИВАНОВА
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