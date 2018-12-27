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В Вене произошло нападение на церковь

Злоумышленники атаковали прихожан

В столице Австрии неизвестные ограбили людей, которых пришли в храм Девы Марии вечером 27 декабря. В результате происшествия несколько человек пострадали.

Как сообщает местная полиция на своей официальной странице в Twitter, в городе объявили план "Перехват", улицы района Флоридсдорф перекрыты. Сотрудники правоохранительных органов ищут двух сбежавших преступников.  

Пресс-служба российского посольства в Вене сообщила агентству РИА Новости, что пострадавшими этого ограбления на самом деле оказались служители католической церкви.  

Полина ИВАНОВА
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