В Вене произошло нападение на церковь

Злоумышленники атаковали прихожан

В столице Австрии неизвестные ограбили людей, которых пришли в храм Девы Марии вечером 27 декабря. В результате происшествия несколько человек пострадали.

Как сообщает местная полиция на своей официальной странице в Twitter, в городе объявили план "Перехват", улицы района Флоридсдорф перекрыты. Сотрудники правоохранительных органов ищут двух сбежавших преступников.

Пресс-служба российского посольства в Вене сообщила агентству РИА Новости, что пострадавшими этого ограбления на самом деле оказались служители католической церкви.

