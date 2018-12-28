Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае

Десять человек отправлены в больницу из-за лишенного прав лихача

На трассе в Алтайском крае легковой автомобиль врезался в микроавтобус с детьми, возвращавшимися с новогодней елки

По информации Telegram-канала LIFЕ SHOT, из-за ЧП были госпитализированы восемь детей и двое взрослых. Водитель автомобиля ехал без прав – он лишился их за езду в состоянии алкогольного опьянения.