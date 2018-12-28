Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае

Десять человек отправлены в больницу из-за лишенного прав лихача

На трассе в Алтайском крае легковой автомобиль врезался в микроавтобус с детьми, возвращавшимися с новогодней елки

По информации Telegram-канала LIFЕ SHOT, из-за ЧП были госпитализированы восемь детей и двое взрослых. Водитель автомобиля ехал без прав – он лишился их за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост укрепляется

Путепровод становится все менее уязвимым

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей