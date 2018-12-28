Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае

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На трассе в Алтайском крае легковой автомобиль врезался в микроавтобус с детьми, возвращавшимися с новогодней елки
По информации Telegram-канала LIFЕ SHOT, из-за ЧП были госпитализированы восемь детей и двое взрослых. Водитель автомобиля ехал без прав – он лишился их за езду в состоянии алкогольного опьянения.
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