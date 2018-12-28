Есть погибшие

В районе пирамид Гизы неизвестные подорвали автобус с путешественниками. По предварительной информации, несколько человек погибло, некоторые получили травмы.

О происшествии сообщил телеканал Sky News Arabia на своей официальной странице в Twitter.

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на МВД Египта, в результате инцидента в Каире погибли два туриста из Вьетнама, десять человек пострадали, в том числе водитель и гид, у которых есть египетское гражданство. ЧП произошло в результате взрыва самодельного устройства, которое было спрятано у стены автобуса.