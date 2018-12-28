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В районе пирамид Гизы неизвестные подорвали автобус с путешественниками. По предварительной информации, несколько человек погибло, некоторые получили травмы.
О происшествии сообщил телеканал Sky News Arabia на своей официальной странице в Twitter.
Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на МВД Египта, в результате инцидента в Каире погибли два туриста из Вьетнама, десять человек пострадали, в том числе водитель и гид, у которых есть египетское гражданство. ЧП произошло в результате взрыва самодельного устройства, которое было спрятано у стены автобуса.
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