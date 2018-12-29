На Дальнем Востоке от лавины погибли люди

Число жертв удара стихии может вырасти

На севере Хабаровского края поселок Многовершинный оказался погребен под лавинами. Из-под завалов вытащили 9 человек, двое погибли. Ранее сообщалось об одной жертве ЧП.

"Все усилия брошены на расчистку поселения от снега", – рассказали ТАСС в поселковой администрации.

Последствия схода лавины ликвидируют более 50 человек, в том числе, работники золотодобывающего предприятия, администрации поселка и местные жители, сообщает "Свободная пресса".

Сотрудники МЧС пробиваются в поселок из районного центра, ждет метеоусловий для вылета вертолет, отмечает "МИР 24".

В Николаевском районе Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. В районе из-за прохождения циклона стоит плохая погода: метель и порывистый ветер до 22 м/с, что осложняет работу спасателей, отметили в краевом МЧС.

По данным телеграм-канала "360 tv", спасатели нашли десятого потстрадавшего от схода лавины. "Снег заблокировал вход бытовки. Слесарь находится внутри, его жизни ничего не угрожает", - сообщил источник в АО "Многовершинное".