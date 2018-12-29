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Под Москвой вспыхнул газопровод

Населенные пункты не пострадали

В Серпуховском районе Московской области в ночь на 29 декабря произошло возгорание газопровода.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минэнерго РФ, без газа остались 830 абонентов.

В ГУ МЧС по Подмосковью отметили, что факельное горение на труопроводе было прекращено в 4.40. В ведомстве уточнили, что пожар начался между деревнями Иваньково и Калиново, высота горящего факела достигала 15 метров. Угрозы возгорания в населенных пунктах не было.

Для борьбы с огнем привлекались 15 единиц техники и 54 человека, в том числе, от МЧС – 7 единиц техники и 28 человек. 

Валентина МАЙОРОВА
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