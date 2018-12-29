Рядом с Кипром взорвался танкер

Известно о пятерых пострадавших

ЧП произошло сегодня, 29 декабря, утром. Танкер, перевозящий газ, отплыл из Ларнаки в порт Греции. В этот момент судно взорвалось и начался пожар, сообщает информагентство sigmalive.

Инцидент случился недалеко от побережья крыма. На борту находилось 17 членов экипажа, из них 9 граждан Индии, 7 – Греции и один грузин. Ими и был потушен ожар, уточняет издание"Филилефтерос".

На место ЧП были отправлены все экстренные службы. Известно о пятерых пострадавших. Они доставлены в больницу. Правда, ранены только двое, троих госпитализировали в целях профилактики.















