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Рядом с Кипром взорвался танкер

Известно о пятерых пострадавших

ЧП произошло сегодня, 29 декабря, утром. Танкер, перевозящий газ, отплыл из Ларнаки в порт Греции. В этот момент судно взорвалось и начался пожар, сообщает информагентство sigmalive.  

Инцидент случился недалеко от побережья крыма. На борту находилось 17 членов экипажа, из них 9 граждан Индии, 7 – Греции и один грузин. Ими и был потушен ожар, уточняет издание"Филилефтерос".

На место ЧП были отправлены все экстренные службы. Известно о пятерых пострадавших. Они доставлены в больницу. Правда, ранены только двое, троих госпитализировали в целях профилактики.





Оксана ПОДТУРКИНА
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