Пакистанского пранкера застрелили во время розыгрыша

Прохожему не понравилась шутка блогера

Рана Зухайр и два его приятеля снимали видео для соцсетей в парке. Молодой человек надел на голову простыню и, изображая приведение, хотел напугать семью, глава которого оказался недоволен этим. Мужчина убил Зухайра на месте.

Как передает издание Pakistan Today, друзей пранкера задержала полиция. Их подозревают в подстрекательстве к убийству своего друга.

По информации портала "ФедералПресс", Зухайр, которого не все пользователи Сети жалеют, начал заниматься розыгрышами лишь в ноябре 2018-го.