В Югре в страшное ДТП попали автобус и два грузовика

Число жертв аварии возросло до шести человек

Трагедия произошла в Нефтеюганском районе на 817 километре трассы "Тюмень-Ханты-Мансийск", сообщается в паблике соцсети ВКонтакте "ХМАО ДТП". Участниками ДТП стали вахтовый автобус, два большегруза и легковой автомобиль.

По последней информации, авария унесла 6 человеческих жизней,

"По предварительной информации, погибли шесть человек, не менее 10 пострадали", – сказал собеседник агентства", – уточнили РИА "Новости" со ссылкой на осведомителя.

Работает горячая линия, известили в местном Управлении МЧС. На место ДТП съехались все экстренные службы.





