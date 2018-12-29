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В Югре в страшное ДТП попали автобус и два грузовика

Число жертв аварии возросло до шести человек

Трагедия произошла в Нефтеюганском районе на 817 километре трассы "Тюмень-Ханты-Мансийск", сообщается в паблике соцсети ВКонтакте "ХМАО ДТП". Участниками ДТП стали вахтовый автобус, два большегруза и легковой автомобиль.

По последней информации, авария унесла 6 человеческих жизней,

"По предварительной информации, погибли шесть человек, не менее 10 пострадали", – сказал собеседник агентства", – уточнили РИА "Новости" со ссылкой на осведомителя.

Работает горячая линия, известили в местном Управлении МЧС. На место ДТП съехались все экстренные службы. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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