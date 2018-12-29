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В Подмосковье свинья атаковала хозяина

Домашний питомец пришел в ярость по неизвестной причине

В городе Пушкино упитанный поросенок на поводке напал на мужчину. Животное неожиданное разозлилось и начало со всей мощью ударяться об ноги россиянина.

Хозяин, который едва не упал, смог утихомирить свинью, зажав ее между ног. Об этом казусе сообщили очевидцы в группе "Инцидент Пушкино. Ивантеевка" в соцсети "Вконтакте".

Ветеринарный врач Сергей Байцев рассказал интернет-порталу "Подмосковье сегодня" о том, что поросенок, как и любое животное, испытывает различные чувства. В данном случае питомец явно был чем-то недоволен, поэтому так себя и вел. 

Полина ИВАНОВА
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