В Подмосковье свинья атаковала хозяина

Домашний питомец пришел в ярость по неизвестной причине

В городе Пушкино упитанный поросенок на поводке напал на мужчину. Животное неожиданное разозлилось и начало со всей мощью ударяться об ноги россиянина.

Хозяин, который едва не упал, смог утихомирить свинью, зажав ее между ног. Об этом казусе сообщили очевидцы в группе "Инцидент Пушкино. Ивантеевка" в соцсети "Вконтакте".

Ветеринарный врач Сергей Байцев рассказал интернет-порталу "Подмосковье сегодня" о том, что поросенок, как и любое животное, испытывает различные чувства. В данном случае питомец явно был чем-то недоволен, поэтому так себя и вел.