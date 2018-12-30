В Бурятии упал вертолет

Нибиру
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В Улан-Уде разбилось частное воздушное судно, сообщили в региональном управлении МЧС.
Вертолет рухнул под деревней Верхняя Березовка. Выехавшие на место пожарные потушили пожар на месте аварии, говорится в сообщении. Причины крушения пока неизвестны.
В Минздраве Бурятии рассказали РИА "Новости" о том, что авиакатастрофа унесла жизни четырех человек.
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