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В Дании произошла катастрофа на железной дороге

Погибли шесть человек

Авария случилась на мосту между островами Фюн и Зеландия в 7.30 (9.30 мск).

С грузового поезда, который ехал мимо, сорвалась часть покрытия крыши и ударила по пассажирскому составу. Машинистам пришлось сильно затормозить, что и привело к аварии, передает телерадиокомпания DR со ссылкой на железнодорожную компанию DSB. В результате шесть человек погибли.

Мост после ЧП закрыли.

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