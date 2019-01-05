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В Сочи туристов накрыла лавина

Погибли двое человек

В Сочи в результате схода лавины на горном курорте Красной поляны погибли 2 человека. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Отмечается, что туристы катались на запрещенной территории и спровоцировали сход лавины, передает РИА "Новости".

Устанавливаются личности погибших.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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