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В Китае неизвестный расправился с детьми в школе

Пострадали 20 человек

В Китае неизвестный напал на одну из школ. В результате атаки пострадали 20 детей, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает GGTN.

Отмечается, что подозреваемого задержала полиция. Выясняются все обстоятельства преступления.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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