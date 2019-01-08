В Китае неизвестный расправился с детьми в школе

Пострадали 20 человек

В Китае неизвестный напал на одну из школ. В результате атаки пострадали 20 детей, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает GGTN.

Отмечается, что подозреваемого задержала полиция. Выясняются все обстоятельства преступления.