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В Подмосковье во время ссоры убили полицейского

Коллеги скончавшегося разыскивают преступника

Сотрудник правоохранительных органов Тверской области погиб в Подольске. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что россиянин не находился на службе в момент смерти.

Источник сообщил агентству РИА Новости, что полицейского убили во время конфликта.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", поиски убийцы начались – его личность уже устанавливают. 

Полина ИВАНОВА
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