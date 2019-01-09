В Подмосковье во время ссоры убили полицейского

Нибиру
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Сотрудник правоохранительных органов Тверской области погиб в Подольске. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что россиянин не находился на службе в момент смерти.
Источник сообщил агентству РИА Новости, что полицейского убили во время конфликта.
Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", поиски убийцы начались – его личность уже устанавливают.
В Токио не хотят обострять отношения с Москвой