В Подмосковье во время ссоры убили полицейского

Коллеги скончавшегося разыскивают преступника

Сотрудник правоохранительных органов Тверской области погиб в Подольске. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что россиянин не находился на службе в момент смерти.

Источник сообщил агентству РИА Новости, что полицейского убили во время конфликта.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", поиски убийцы начались – его личность уже устанавливают.