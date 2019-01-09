Под Оренбургом загорелся завод

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В Новосергиевском районе Оренбургской области загорелся завод промышленного цинкования.
По сообщению ГУ МЧС по региону, пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, спецтехника, специалисты испытательной пожарной лаборатории.
По сообщению телеграм-канала Life Shot, площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. метров. Люди выведены из здания, пострадавших нет.
По последним данным МЧС, площадь пожара выросла до 6 тыс. 600 кв.метров. На место ЧП выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг, отмечает Life Shot.
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