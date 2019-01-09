В Коми пенсионер убил дочь

Трагедия произошла в первый день нового года

Местный житель арестован в Усть-Куломском районе республики по подозрению в убийстве своей дочери. ЧП случилось 1 января в деревне Сордйыв.

"Между 63-летним местным жителем и его 34-летней дочерью, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора..., в ходе которой мужчина выстрелил из ружья. От огнестрельного ранения груди потерпевшая скончалась на месте происшествия", – приводит FlashNord сообщение пресс-службы Следственного комитета России по Республике Коми.

В настоящее время пенсионер заключен под стражу.