Жители Петербурга остались без отопления

В Северной столице произошло несколько коммунальных ЧП

Из-за аварии на трубопроводе без тепла остались около 50 домов в центре Санкт-Петербурга, столько же – в Адмиралтейском районе, а также в Купчино.

Закончить ремонтные работы должны лишь к 5 часам утра 11 января, сообщает 78.ru.

Кроме того, рядом с пересечением Ленинского проспекта с Московским около полудня прорвало трубу холодного водоснабжения. Вода залила тротуары, ремонтные бригады работают на месте ЧП.

Для жителей ближайших домов организуется временное водоснабжение, напоминает "Пятый канал".