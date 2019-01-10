Жители Петербурга остались без отопления

Нибиру
- Нибиру над Москвой: названа новая дата конца света
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
172 новости
Из-за аварии на трубопроводе без тепла остались около 50 домов в центре Санкт-Петербурга, столько же – в Адмиралтейском районе, а также в Купчино.
Закончить ремонтные работы должны лишь к 5 часам утра 11 января, сообщает 78.ru.
Кроме того, рядом с пересечением Ленинского проспекта с Московским около полудня прорвало трубу холодного водоснабжения. Вода залила тротуары, ремонтные бригады работают на месте ЧП.
Для жителей ближайших домов организуется временное водоснабжение, напоминает "Пятый канал".
Космический аппарат отвечал за безопасность
Украинский "Нафтогаз" всех распугал своей неадекватностью