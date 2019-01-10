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Жители Петербурга остались без отопления

В Северной столице произошло несколько коммунальных ЧП

Из-за аварии на трубопроводе без тепла остались около 50 домов в центре Санкт-Петербурга, столько же – в Адмиралтейском районе, а также в Купчино.

Закончить ремонтные работы должны лишь к 5 часам утра 11 января, сообщает 78.ru.

Кроме того, рядом с пересечением Ленинского проспекта с Московским около полудня прорвало трубу холодного водоснабжения. Вода залила тротуары, ремонтные бригады работают на месте ЧП.

Для жителей ближайших домов организуется временное водоснабжение, напоминает "Пятый канал".


Валентина МАЙОРОВА
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