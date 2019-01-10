Двух подмосковных лыжников спасли на Кавказе

Нибиру
- Нибиру над Москвой: названа новая дата конца света
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
172 новости
Спасатели помогли лыжникам из Химок, заблудившимся на высоте 3,5 тыс. м на Эльбрусе. Операция попала на видео.
Как сообщает 10 января интернет-издание "Подмосковье сегодня", любители экстремального отдыха потерялись во время прогулки на лыжах в районе ущелья Гара-Баши.
Девять сотрудников МЧС России по Кабардино-Балкарии, несмотря на лавинную опасность и плохую видимость, нашли химчан и вывели их к спасательной станции поселка Терскол, сообщается на сайте республиканского МЧС.
Медицинская помощь незадачливым путешественникам не понадобилась.
Космический аппарат отвечал за безопасность
Украинский "Нафтогаз" всех распугал своей неадекватностью