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Двух подмосковных лыжников спасли на Кавказе

Потерявшимся помогла целая команда

Спасатели помогли лыжникам из Химок, заблудившимся на высоте 3,5 тыс. м на Эльбрусе. Операция попала на видео.

Как сообщает 10 января интернет-издание "Подмосковье сегодня", любители экстремального отдыха потерялись во время прогулки на лыжах в районе ущелья Гара-Баши.

Девять сотрудников МЧС России по Кабардино-Балкарии, несмотря на лавинную опасность и плохую видимость, нашли химчан и вывели их к спасательной станции поселка Терскол, сообщается на сайте республиканского МЧС.

Медицинская помощь незадачливым путешественникам не понадобилась.

Валентина МАЙОРОВА
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