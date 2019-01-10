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Отставной генерал умер в колонии в Петербурге

В смерти военного не нашли криминала

В исправительной колонии ушел из жизни генерал запаса Владимир Полещук. 

По предварительной информации, он скончался после продолжительной болезни, сообщает 10 января "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Петербурга заболевание. Бывший военный в 2017 г. был осужден на 7 лет за особо крупное мошенничество: следствие установило, что генерал незаконно оформил на третьих лиц 16 квартир, предназначенных для расселения военных.

По факту смерти Полещука будет проведена доследственная проверка, сообщает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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