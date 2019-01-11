Под Сыктывкаром произошло ДТП с участием автобуса

Пострадали пятеро детей

Пассажирский транспорт и лесовоз столкнулись на трассе в республике Коми в ночь на 11 января. В результате аварии травмы различной тяжести получили 22 человека, среди которых есть несовершеннолетние. Двух человек доставили в больницу.

По предварительной информации Следственного комитета, водитель грузовика на повороте не пропустил автобус, который на высокой скорости врезался в загруженную машину.

Как передает "Пятый канал", сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства этого ДТП.