Под Сыктывкаром произошло ДТП с участием автобуса

Нибиру
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Пассажирский транспорт и лесовоз столкнулись на трассе в республике Коми в ночь на 11 января. В результате аварии травмы различной тяжести получили 22 человека, среди которых есть несовершеннолетние. Двух человек доставили в больницу.
По предварительной информации Следственного комитета, водитель грузовика на повороте не пропустил автобус, который на высокой скорости врезался в загруженную машину.
Как передает "Пятый канал", сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства этого ДТП.
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