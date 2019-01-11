В Ульяновске самолет совершил вынужденную посадку

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Воздушное судно, летевшее из Ульяновска в Москву без пассажиров на борту, было вынуждено вернуться назад в аэропорт "Ульяновск-Восточный". Экстренную посадку спровоцировали проблемы с шасси, сообщили в пресс-службе "Авиастар-СП", которому принадлежит аэропорт.
Данные о количестве членов экипажа разнятся. Так, по информации ТАСС, на борту Ту-214 было четыре человека. В материале РИА "Новости", которое ссылается на осведомителя в экстренных службах региона, говорится о шестерых. При этом речь идет о самолете Ту-204.
"Предварительно, после взлета не убралось шасси. Самолет благополучно сел обратно в Ульяновске", – пояснил собеседник агентства.
Известно, что экстренная посадка прошла успешно. Никто не пострадал.
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