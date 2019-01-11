На Бали россияне упали в ущелье

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Туристы из России катались на байке в регионе Пекут острова Бали. Потеряв равновесие, мужчина 30 лет и его 28-летняя спутница вместе с мотоциклом полетели вниз, в 10-метровое ущелье, откуда их вызволяли 12 спасателей на протяжении часа, сообщает издание The Jakarta Post.
Затем пару доставили в больницу. Другие подробности не уточняются, пишет "ФедералПресс".
Между тем об инциденте узнали в посольстве РФ в Индонезии и пообещали оказать "консульское содействие".
По имеющейся информации, 11 января с.г. на о. #Бали были госпитализированы двое ростуристов в результате падения в ущелье глубиной 10 метров.— Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta) 11 января 2019 г.
Посольство выясняет детали произошедшего, находится в контакте с местными профильными службами и готово оказать консульское содействие. pic.twitter.com/Ov6cYdoVku
На территории страны будет введен режим чрезвычайного положения