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На Бали россияне упали в ущелье

Спасательная операция длилась целый час

Туристы из России катались на байке в регионе Пекут острова Бали. Потеряв равновесие, мужчина 30 лет и его 28-летняя спутница вместе с мотоциклом полетели вниз, в 10-метровое ущелье, откуда их вызволяли 12 спасателей на протяжении часа, сообщает издание The Jakarta Post.

Затем пару доставили в больницу. Другие подробности не уточняются, пишет "ФедералПресс".

Между тем об инциденте узнали в посольстве РФ в Индонезии и пообещали оказать "консульское содействие". 



Оксана ПОДТУРКИНА
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