На Бали россияне упали в ущелье

Спасательная операция длилась целый час

Туристы из России катались на байке в регионе Пекут острова Бали. Потеряв равновесие, мужчина 30 лет и его 28-летняя спутница вместе с мотоциклом полетели вниз, в 10-метровое ущелье, откуда их вызволяли 12 спасателей на протяжении часа, сообщает издание The Jakarta Post.

Затем пару доставили в больницу. Другие подробности не уточняются, пишет "ФедералПресс".

Между тем об инциденте узнали в посольстве РФ в Индонезии и пообещали оказать "консульское содействие".

По имеющейся информации, 11 января с.г. на о. #Бали были госпитализированы двое ростуристов в результате падения в ущелье глубиной 10 метров.

Посольство выясняет детали произошедшего, находится в контакте с местными профильными службами и готово оказать консульское содействие. pic.twitter.com/Ov6cYdoVku — Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta) 11 января 2019 г.







