Нибиру
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В международном аэропорту "Домодедово" автобус сбил работника воздушной гавани.
"Сотруднику была оказана первая помощь", - сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что пострадавший получил ушибы и рассек бровь.
Причины ЧП расследует комиссия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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