Пострадавшему потребовалась помощь медиков

В международном аэропорту "Домодедово" автобус сбил работника воздушной гавани.

"Сотруднику была оказана первая помощь", - сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что пострадавший получил ушибы и рассек бровь.

Причины ЧП расследует комиссия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".