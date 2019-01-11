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В "Домодедово" произошло ЧП

Пострадавшему потребовалась помощь медиков

В международном аэропорту "Домодедово" автобус сбил работника воздушной гавани. 

"Сотруднику была оказана первая помощь", - сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что пострадавший получил ушибы и рассек бровь.

Причины ЧП расследует комиссия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Валентина МАЙОРОВА
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