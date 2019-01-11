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Неизвестный сообщил о бомбе на Павелецком вокзале

В экстренные службы поступил анонимный звонок

После информации о взрывчатке здание полностью проверили стражи правопорядка и никакой бомбы, к счастью, не нашли. Об этом рассказали представители экстренных служб столицы.

"В 20.55 проверка Павелецкого вокзала завершена, взрывное устройство не обнаружено", – сообщил осведомитель РИА "Новости".

На работе вокзала и движении поездов поиск взрывного устройства не отразился. 

Личность звонившего установлена, пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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