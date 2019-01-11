В Дагестане ликвидированы 3 боевика

В автомобиле злоумышленников нашли 2 автомата, боеприпасы и пистолет

При попытке напасть на сотрудников ДПС в Дагестане были уничтожены трое неизвестных.

ЧП произошло вблизи селения Агачаул. На требование остановиться и предъявить документы боевики, сидевшие в машине, открыли стрельбу из автоматов.

"В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", – приводит "МИР24" сообщение Национального антитеррористического комитета.

