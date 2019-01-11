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В Дагестане ликвидированы 3 боевика

В автомобиле злоумышленников нашли 2 автомата, боеприпасы и пистолет

При попытке напасть на сотрудников ДПС в Дагестане были уничтожены трое неизвестных.

ЧП произошло вблизи селения Агачаул. На требование остановиться и предъявить документы боевики, сидевшие в машине, открыли стрельбу из автоматов. 

"В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", – приводит "МИР24" сообщение Национального антитеррористического комитета. 

Валентина МАЙОРОВА
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