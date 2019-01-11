В Дагестане ликвидированы 3 боевика

Нибиру
- Нибиру поможет Порошенко остаться у власти
- Нибиру над Москвой: названа новая дата конца света
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
173 новости
При попытке напасть на сотрудников ДПС в Дагестане были уничтожены трое неизвестных.
ЧП произошло вблизи селения Агачаул. На требование остановиться и предъявить документы боевики, сидевшие в машине, открыли стрельбу из автоматов.
"В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", – приводит "МИР24" сообщение Национального антитеррористического комитета.
На территории страны будет введен режим чрезвычайного положения
Киев делает "аналитический анализ" своих шагов