Под Ростовом-на-Дону произошло массовое ДТП

Столкнулись 30 автомобилей

Сложные погодные условия привели к массовому ДТП на 852-м километре трассы М-4 "Дон". Отмечается, что в аварии столкнулись 30 машин.

Главное управление МЧС по Ростовской области сообщило, что в результате пострадали 2 человека, погибших нет.

На месте работают спасатели и полицейские.