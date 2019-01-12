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Под Ростовом-на-Дону произошло массовое ДТП

Столкнулись 30 автомобилей

Сложные погодные условия привели к массовому ДТП на 852-м километре трассы М-4 "Дон". Отмечается, что в аварии столкнулись 30 машин.

Главное управление МЧС по Ростовской области сообщило, что в результате пострадали 2 человека, погибших нет.

На месте работают спасатели и полицейские.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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