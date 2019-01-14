В Польше ранили мэра крупного города

Нападавший заявил, что его мотивы были политическими

Неизвестный напал с ножом на главу администрации Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта.

ЧП случилось на благотворительном концерте "Большой оркестр праздничной помощи", на котором собирали средства на помощь медицинским учреждениям, сообщает портал Onet.

Нападавший ворвался на сцену и несколько раз ударил мэра ножом. Злоумышленник крикнул в микрофон, что его зовут Стефан и что он был ни за что посажен в тюрьму, поэтому и напал на Адамовича.

Градоначальник северной столицы Польши перенес пятичасовую операцию, его состояние оценивается как очень тяжелое. По словам врачей, во время операции чиновнику перелили 41 порцию крови – это около двадцати литров, отмечает РИА ФАН.

По сообщению "Пятого канала", на мэра напал 27-летний житель Гданьска, он смог проникнуть на сцену, используя удостоверение журналиста. Мужчина заявил, что в тюрьме его пытали и объяснил, что это было во время работы правительства партии "Гражданская платформа", членом которой Адамович был в течение 15 лет.