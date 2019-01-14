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В Ставропольском крае произошла массовая драка

Роликом заинтересовались правоохранительные органы

В Сети распространилось видео с жестокой дракой, случившейся в Пятигорске в ночь на 11 января.

Как сообщает 14 января URA.RU, в ролике видно, как молодой человек пытается защитить себя от четырех молодых людей кавказской национальности. По-видимому, один из нападавших был вооружен предметом, похожим на нож.

Хулиганы повалили молодого человека на пол и избили. Кто-то попытался разнять дерущихся, однако ему это не удалось.

В настоящее время полицейские изучают видеозапись и опрашивают свидетелей драки, пытаясь установить личности ее участников.

Валентина МАЙОРОВА
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