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В Сети распространилось видео с жестокой дракой, случившейся в Пятигорске в ночь на 11 января.
Как сообщает 14 января URA.RU, в ролике видно, как молодой человек пытается защитить себя от четырех молодых людей кавказской национальности. По-видимому, один из нападавших был вооружен предметом, похожим на нож.
Хулиганы повалили молодого человека на пол и избили. Кто-то попытался разнять дерущихся, однако ему это не удалось.
В настоящее время полицейские изучают видеозапись и опрашивают свидетелей драки, пытаясь установить личности ее участников.
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