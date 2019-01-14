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В Саранске мажорки сожгли флаг России

Фото: pixabay.com
Хулиганкам грозит тюремный срок

Полиция Мордовии начала проверку по факту сожжения российского флага – ранее ролик с запечатленным на нем актом вандализма распространили в Сети.

Представитель региональных правоохранительных органов уточнил РИА "Новости", что о результатах проверки станет известно позднее.

СМИ сообщили 14 января, что две девушки выложили видеозапись сожжения флага в Instagram – одна из них бросила в огонь российский триколор, а другая за кадром сказала: "Хорошо горит!" В настоящее время видео удалено из социальной сети, однако оно осталось в материалах "Пятого канала".

Согласно российским законам девушкам за надругательство над Государственным гербом или флагом Российской Федерации грозит ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на такой же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Валентина МАЙОРОВА
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