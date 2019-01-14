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Скончался мэр Гданьска

Чиновник погиб после нападения неизвестного с ножом

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович умер от ножевого ранения. Об этом сообщило местное радио.

Неизвестный 13 декабря нанес ему несколько ударов ножом. Врачи боролись за жизнь чиновника. Адамовича подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако это не спасло его.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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