Скончался мэр Гданьска

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Мэр польского города Гданьска Павел Адамович умер от ножевого ранения. Об этом сообщило местное радио.
Неизвестный 13 декабря нанес ему несколько ударов ножом. Врачи боролись за жизнь чиновника. Адамовича подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако это не спасло его.
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