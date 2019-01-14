На Украине спасают загоревшуюся Киево-Печерскую лавру

На месте ЧП работают экстренные службы

В украинской столице полыхает двухэтажное здание, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

"По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на крышу. В настоящее время площадь составляет ориентировочно 200 кв. м", – сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.

Уточняется, что огонь добрался до помещений, где расположены реставрационные мастерские. Причины пожара, к тушению которого привлечены 11 единиц техники и 44 спасателя, пока не известны. О ЧП стало известно в пятом часу вечера.



