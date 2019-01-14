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В Подмосковье двухлетнюю девочку убил шкаф

Малышка пострадала на глазах у матери

В Лотошино произошла страшная трагедия. Родители взяли свою маленькую дочь на работу. В какой-то момент на играющую в комнате отдыха под наблюдением родительницы кроху рухнул платяной шкаф.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, девочку, впавшую в кому, доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи не смогли ее спасти.

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку этого инцидента. 

Полина ИВАНОВА
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