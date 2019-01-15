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В московском метро произошли две аварии

Движение на "салатовой" ветке уже восстановлено

Утром 15 января в столичной подземке затопило участок между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Станции Люблинско-Дмитровской линии "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" были закрыты, поезда ходили только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово".

Для удобства пассажиров были пущены 50 автобусов компенсационного маршрута, рассказали сайту "Комсомольская правда" в пресс-службе Московского метрополитена.

Сейчас все работы завершены, первые поезда прошли по путям без пассажиров, сейчас движение на северном участке Люблинско-Дмитровской ветки восстановлено.

Кроме того, по техническим причинам прекращено движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" Филевской линии. Пассажирам рекомендуют пользоваться Арбатско-Покровской веткой.

Валентина МАЙОРОВА
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