В Кении прогремел взрыв рядом с отелем

Российское посольство призывает туристов быть бдительными

В Найроби, недалеко от гостиницы Dusit, взорвалась бомба, после чего произошла стрельба. В результате ЧП три человека погибло, еще один пострадал.

Полиция, как передает местное издание Star, не исключает того, что это был теракт.

Заведующий консульским отделом дипмиссии Олег Кипоренко посоветовал российским туристам в Кении не покидать свои отели и быть аккуратнее. По информации агентства РИА "Новости", сотрудники посольства РФ выясняют подробности произошедшего, а также есть ли пострадавшие россияне.