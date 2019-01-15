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В Кении прогремел взрыв рядом с отелем

Российское посольство призывает туристов быть бдительными

В Найроби, недалеко от гостиницы Dusit, взорвалась бомба, после чего произошла стрельба. В результате ЧП три человека погибло, еще один пострадал.

Полиция, как передает местное издание Star, не исключает того, что это был теракт.

Заведующий консульским отделом дипмиссии Олег Кипоренко посоветовал российским туристам в Кении не покидать свои отели и быть аккуратнее. По информации агентства РИА "Новости", сотрудники посольства РФ выясняют подробности произошедшего, а также есть ли пострадавшие россияне. 

Полина ИВАНОВА
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