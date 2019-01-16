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В Перми произошла авария с участием трамвая

Пассажирский транспорт сошел с рельсов

В центре краевой столицы в среду, 16 января, образовалась крупная пробка из-за ЧП, в котором никто не пострадал. Движение перекрыл трамвай №11, вагоновожатая которого, по предварительной версии, не рассчитала скорость.

Аварийная бригада МУП "Пермгорэлектротранс" быстро поставила транспорт обратно на рельсы. Как передает агентство "ФедералПресс", предприятие проводит внутреннюю проверку. Сотрудники ГИБДД также уточняют детали этого инцидента. 

Полина ИВАНОВА
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