В Перми произошла авария с участием трамвая

Нибиру
- Начинается: посланец с Нибиру скоро встретится с землянами
- Нибиру над Москвой: названа новая дата конца света
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
176 новости
В центре краевой столицы в среду, 16 января, образовалась крупная пробка из-за ЧП, в котором никто не пострадал. Движение перекрыл трамвай №11, вагоновожатая которого, по предварительной версии, не рассчитала скорость.
Аварийная бригада МУП "Пермгорэлектротранс" быстро поставила транспорт обратно на рельсы. Как передает агентство "ФедералПресс", предприятие проводит внутреннюю проверку. Сотрудники ГИБДД также уточняют детали этого инцидента.
Оглашение итогов голосования по Brexit превратилось в эмоциональные разборки
Британский премьер накануне потерпела сокрушительное поражение на голосовании по Brexit