Самолет не долетел до Минеральных Вод

Транспортная прокуратура начала проверку

Лайнер Boeing 737-800 вернулся в аэропорт Норильска, прервав полет в Ставропольский край.

"Рейс 404 вылетел в 7.44 (3.44 мск) по маршруту Норильск – Москва – Минводы. В 8.09 поступил сигнал тревоги, сработал датчик задымления. На борту находилось 118 пассажиров... в 8.33 благополучно сел", – рассказала РИА "Новости" официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.







