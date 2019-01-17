Самолет не долетел до Минеральных Вод

Нибиру
- Начинается: посланец с Нибиру скоро встретится с землянами
- Нибиру над Москвой: названа новая дата конца света
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
177 новости
Лайнер Boeing 737-800 вернулся в аэропорт Норильска, прервав полет в Ставропольский край.
"Рейс 404 вылетел в 7.44 (3.44 мск) по маршруту Норильск – Москва – Минводы. В 8.09 поступил сигнал тревоги, сработал датчик задымления. На борту находилось 118 пассажиров... в 8.33 благополучно сел", – рассказала РИА "Новости" официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Лавров предупредил Запад об ответных шагах Москвы
Мечты оппозиции свергнуть с поста премьера Англии Терезу Мэй провалились