В Лионе произошел взрыв

Нибиру
- Начинается: посланец с Нибиру скоро встретится с землянами
- НЛО с Нибиру напугало американцев
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
177 новости
В здании университета французского города Лиона случился сильный взрыв, один человек пострадал.
Вспышку заметили в библиотеке учебного заведения, сообщает The Independent. По данным источника, у здания загорелась крыша.
Пожарные прибыли к месту происшествия, присутствовавших там людей эвакуировали. Полиция заявила, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона на крыше библиотеки – там сегодня проводились ремонтные работы.
По информации Villeurbanne, пострадали 2 человека. В микроблоге Twitter университета Лиона сообщается о трех пострадавших.
Лавров предупредил Запад об ответных шагах Москвы
Мечты оппозиции свергнуть с поста премьера Англии Терезу Мэй провалились