В Лионе произошел взрыв

СМИ приводят разные данные о количестве пострадавших

В здании университета французского города Лиона случился сильный взрыв, один человек пострадал.

Вспышку заметили в библиотеке учебного заведения, сообщает The Independent. По данным источника, у здания загорелась крыша.

Пожарные прибыли к месту происшествия, присутствовавших там людей эвакуировали. Полиция заявила, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона на крыше библиотеки – там сегодня проводились ремонтные работы.

По информации Villeurbanne, пострадали 2 человека. В микроблоге Twitter университета Лиона сообщается о трех пострадавших.